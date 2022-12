O apoio extraordinário de 240 euros e o euromilhões de 500 mil

O caso de Alexandra Reis mostra que a nacionalização da TAP não foi apenas um erro, foi uma irresponsabilidade total. Com consequências ruinosas para uns e altamente lucrativas para outros.

Registei, há poucos dias, que o primeiro-ministro falou num “grande esforço orçamental” quando se referiu ao apoio extraordinário de 240 euros dado pelo Governo às famílias mais carenciadas. Mas que se saiba não é António Costa nem os seus ministros que vão pagar do seu próprio bolso ou terão de fazer qualquer sacrifício para dar os 240 euros. Afinal, estamos a falar de um “grande esforço” de quem?

Nessa mesma declaração, o primeiro-ministro afirmava que nos “libertámos da austeridade”. Se a austeridade é um conceito que só se aplica ao período da troika e ao Governo de Passos Coelho, tudo bem, sem dúvida que Costa tem razão. Mas, mesmo que admitamos que nos libertámos desse flagelo, continuamos sem nos libertar de um outro que é a pobreza – números recentes apontam para 4,5 milhões de pessoas pobres, algumas das quais só escapam desse limiar graças aos subsídios da Segurança Social.

Enquanto para uns, haja mais ou menos apoios, o cenário é sombrio, já outros, em especial uns quantos que vivem à sombra do poder socialista, nada têm a temer. A alguns até parece que lhes saiu o euromilhões. E nem precisam de jogar, basta ter à mão o cartão do partido.

Veja-se o caso de Alexandra Reis: sete meses na TAP deram direito a uma indemnização de 500 mil euros, que é o que se calhar algumas pessoas não ganham numa vida inteira a trabalhar... E vai daí e dali a pouco já tem outro lugar à espera, que por sinal também não será nada mal pago.

Alexandra Reis não tem culpa nenhuma. Limita-se a beneficiar de um regime perverso que permite estas situações. E para o Governo o mais simples é usá-la como bode expiatório e dizer que o assunto acaba aí.

O problema é que não acaba. A moral a retirar deste caso não é que a secretária de Estado é uma vilã. O episódio mostra, acima de tudo, o grande forrobodó que são as empresas públicas, onde aquilo que a muitos custa anos a ganhar é esbanjado num abrir e fechar de olhos com uma indemnização choruda. O caso mostra ainda que a nacionalização da TAP não foi apenas um erro, foi uma irresponsabilidade total. Com consequências ruinosas para uns – os contribuintes – e altamente lucrativas para outros. O Governo tem de responder por isso.