‘O hidrogénio verde é a fonte de energia mais limpa para o futuro’

Lisboa é a capital mais próxima de Rabat, a capital de Marrocos. Como descreve as relações entre Marrocos e Portugal?

Marrocos e Portugal mantêm relações bilaterais historicamente densas e sólidas, baseadas numa cooperação construtiva e em constante evolução em vários setores ao serviço dos interesses mútuos dos nossos dois países. Marrocos e Portugal partilham uma história rica e demonstram uma vontade comum de desenvolver ainda mais as suas relações de cooperação, capazes de reforçar as trocas bilaterais, explorar novas áreas de cooperação e desenvolver uma parceria multiforme e estratégica para fazer face aos desafios regionais. A excelência destas relações bilaterais, que tiram a sua força dos laços históricos e culturais que unem os nossos dois países, mas também da proximidade geográfica, constitui um trunfo importante para o reforço da nossa parceria, nomeadamente económica. As relações económicas entre os nossos dois países registaram, nos últimos anos, uma evolução significativa. Atualmente, Marrocos é o segundo parceiro comercial de Portugal em África e o primeiro no Magrebe.

Como podemos aprofundar mais essas relações?

Marrocos e Portugal dispõem de tantos trunfos e potencialidades como de complementaridades a explorar, em particular nos setores automóvel, têxtil e das energias renováveis. Teremos de criar as sinergias necessárias para explorar eficazmente esses benefícios, com o objetivo de aproveitar as oportunidades de parceria e de crescimento que se apresentarão no futuro, nomeadamente na região mediterrânica. Para o efeito, Marrocos e Portugal criaram, em novembro de 2021, um Conselho Económico Marrocos-Portugal com o objetivo de reorientar as prioridades, consolidar as conquistas e explorar novas pistas inovadoras para uma parceria económica avançada. A indústria e, em particular, a indústria agroalimentar e a indústria têxtil, constituem áreas de colaboração a desenvolver. Foi assim que procedemos à criação de um ecossistema transnacional de fast fashion, no âmbito dos protocolos concluídos entre a Associação Marroquina das Indústrias Têxteis e de Vestuário (AMITH), a Associação Portuguesa do Têxtil e do Vestuário (ATP) e o Centro Português de Tecnologias da Indústria Têxtil e do Vestuário (CITEVE). Marrocos poderia igualmente beneficiar da experiência portuguesa no domínio do Governo Digital e das Tecnologias da Informação, em aplicação do Protocolo de Cooperação assinado em 2017. A cooperação entre os dois países deverá ser consolidada ainda mais através da realização de projetos de envergadura, como a interconexão elétrica, com uma capacidade de cerca de 1000 megawatts, traduzindo a ambição comum de um ‘hub energético regional’, tanto mais que Portugal e Marrocos têm objetivos muito ambiciosos a nível das energias renováveis.

Como está o plano de autonomia do Saara proposto por Marrocos?

Desde o reconhecimento da identidade marroquina do Saara em 10 de dezembro de 2000 pelos Estados Unidos da América e a sua qualificação da iniciativa marroquina de autonomia como uma proposta séria, credível, realista e constituinte da única base para uma solução justa e duradoura para o conflito, uma verdadeira dinâmica de apoio internacional acompanhou esta proposta. Esta dinâmica foi reforçada pela posição da Espanha, que considerou a iniciativa marroquina de autonomia como a base mais séria, realista e credível para a resolução deste diferendo. Atualmente, existem 11 países europeus, dos quais 10 da UE (Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, Países Baixos, Alemanha, Chipre, Roménia, Hungria, Sérvia e Bélgica), a apoiar a autonomia em conformidade com as últimas resoluções das nações que apelam a uma solução política justa, equitativa e mutuamente aceitável para este conflito e que consagram a credibilidade e a seriedade da iniciativa marroquina de autonomia como solução para este diferendo regional.

Os EUA e a Espanha apoiaram muito Marrocos nesta nova situação. Sente que o Governo português também o apoiou?

Portugal considera que o plano de autonomia apresentado por Marrocos é uma solução realista e construtiva e aspira a contribuir para uma solução para este conflito regional. Em julho, por ocasião do ciclo de conferências ‘Diplomacia e Independência de Portugal’, no Palácio da Independência, em Lisboa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, reiterou o apoio de Portugal ao plano de autonomia apresentado por Marrocos para chegar a uma solução para o diferendo em torno do Saara marroquino, qualificando-o de iniciativa ‘significativa’ e como um ‘passo em frente’ e considerou que seria agora oportuno que houvesse um movimento para desbloquear a situação atual. Marrocos saúda o compromisso de Portugal na resolução deste conflito e o seu apoio à iniciativa de autonomia sob soberania marroquina.

Como são as relações atuais entre Marrocos e a Organização de Unidade Africana?

O regresso de Marrocos à Organização de Unidade Africana (OUA) em 30 de janeiro de 2017 foi muito positivo para o continente e para o nosso país. Este regresso, que lançou as bases de uma cooperação Sul-Sul solidária e mutuamente benéfica, permitiu ao reino, sob a liderança do Rei Mohammed VI, desempenhar um papel importante no continente africano e reforçar a sua presença no plano político, económico, cultural e de segurança. Desde o seu regresso à OUA em 30 de janeiro de 2017, Marrocos foi eleito na 35ª Cimeira da Organização de Unidade Africana em fevereiro de 2022, como membro do Conselho de Paz e Segurança da OUA para o período de 2022-2025, e assegurou por um mês, em outubro de 2022, a presidência desta instância decisória da OUA. Confirmando a confiança depositada em Marrocos pelos Estados membros da OUA, o reino assegura desde janeiro a primeira vice-presidência do Comité Técnico Especializado em Finanças, Assuntos Monetários, Planeamento Económico e Integração da União Africana para o período 2021-2023. O reino assegurou igualmente a presidência do Comité Técnico Especial encarregado do Comércio, da Indústria e dos Recursos Mineiros da OUA e a primeira vice-presidência do Comité Técnico especializado sobre a Função Pública, as Coletividades Locais, o Desenvolvimento Urbano e a Descentralização. Marrocos também tem assento no tribunal administrativo da OUA com uma magistrada. Marrocos aderiu também à Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), que se inscreve em linha direta com o objetivo de construir uma África fortemente integrada e próspera. O compromisso africano de Marrocos sob a liderança esclarecida de Sua Majestade o Rei Mohammed VI não cessa de se consolidar de ano para ano em benefício de uma África próspera, estável, em paz e ao serviço dos interesses das populações do continente, tudo no âmbito da visão real para uma ação conjunta africana. Este compromisso é ilustrado pelas múltiplas visitas reais efetuadas pelo soberano a vários países africanos e por mais de mil acordos e convenções de cooperação assinados entre o reino e os seus parceiros africanos, pelo facto de Marrocos ser desde há vários anos o segundo investidor africano em África e pela sua contribuição para a inserção de várias empresas africanas nas cadeias de valor mundiais com vista a melhorar a nossa competitividade partilhada.

Vimos os efeitos da covid-19 e agora sentimos os impactos da guerra na Ucrânia no tecido económico e no poder de compra. Como é que Marrocos atenua esta situação?

A guerra na Ucrânia está na origem de três consequências económicas importantes para Marrocos: o aumento dos preços dos produtos petrolíferos, dos cereais e o risco de abrandamento económico do espaço europeu, principal parceiro económico de Marrocos. Para fazer face a isto, o Governo procedeu à criação de um dispositivo nacional integrado que tem por objeto a reserva estratégica de produtos de primeira necessidade, nomeadamente alimentares, sanitários e energéticos. Este dispositivo terá por vocação consolidar a segurança estratégica de Marrocos, em conformidade com as orientações do soberano. Também aumentámos o investimento público para apoiar o crescimento económico e lançar obras públicas para criar emprego. Por outro lado, o Governo marroquino pôs em prática medidas concretas destinadas a preservar o poder de compra. Foi assim que, através de subsídios, garantimos a estabilidade dos preços do gás butano, do trigo e do açúcar no mercado nacional e atenuamos a subida dos preços do transporte. Também estabelecemos um ‘escudo elétrico’ para manter os preços da eletricidade estáveis, apesar do aumento dos custos de produção. Assim, o total de subsídios passou de 1,5% do PIB para 3,5% do PIB no final de 2022. No entanto, conseguimos reduzir o défice orçamental para 4,7% do PIB, contra quase 6% em 2021. Por outro lado, o Governo marroquino tomou medidas para melhorar o rendimento das famílias, como a redução do imposto sobre o rendimento e o aumento do SMIG (salário mínimo) em 10% ao longo de dois anos. Também apoiamos o salário indireto através da generalização da cobertura médica para toda a população em 2022 e a concessão de benefícios familiares até o final de 2023, a cerca de 7 milhões de crianças, de famílias vulneráveis e pobres, e a 3 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade e sem filhos em idade escolar, em conformidade com o projeto de generalização da proteção social.

Poderá o conflito entre a Rússia e a Ucrânia pôr em causa a segurança alimentar em Marrocos?

No que diz respeito à segurança alimentar, é preciso saber que o nosso país produziu, em média, 70 milhões de quintais de cereais por ano durante esta última década e cobre assim mais de metade das nossas necessidades. Por outro lado, no que se refere aos volumes importados, a parte da Rússia e da Ucrânia continua limitada, pois Marrocos procedeu há muito tempo à diversificação das fontes de abastecimento, nomeadamente do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos no que se refere ao trigo mole, seguida da França, do Reino Unido e do Canadá no que se refere ao trigo duro.

Marrocos enfrenta um grave dilema: ou garante a produção alimentar ou garante os recursos hídricos. Que soluções estão previstas para que nenhum destes dois domínios de ação fique comprometido?

Perante um contexto hidroclimático difícil e para garantir a segurança hídrica e alimentar do país, Marrocos optou há várias décadas por uma política de barragens. Atualmente, Marrocos conta com 149 grandes barragens que permitem armazenar 19 mil milhões de metros cúbicos, 137 pequenas e médias barragens e 88 unidades de tratamento de água potável. Esta infraestrutura permitiu igualmente irrigar mais de 2 milhões de hectares e contribuir para a produção de energia elétrica. Além disso, 20 grandes barragens estão a ser construídas, o que permitirá que o país tenha uma capacidade de armazenamento adicional de 5 mil milhões de metros cúbicos de água, e 129 pequenas barragens estão programadas nas diferentes regiões do reino para cobrir as necessidades do mundo rural, sobretudo no que diz respeito à irrigação. Por outro lado, o nosso país desenvolve projetos de interconexão entre as barragens e bacias hidráulicas, nomeadamente entre as bacias do Sebou e do Bouregreg. Marrocos acaba de lançar as obras da fração urgente que liga a barragem de Garde de Sebou à barragem Sidi Mohamed Ben Abdellah no Bouregreg com um caudal de 15 m3/s que entrará em serviço em agosto de 2023. Face à diminuição inquietante dos recursos hídricos ligada aos efeitos das alterações climáticas, Marrocos acaba de lançar, em conformidade com as orientações reais, um vasto programa de dessalinização das águas do mar e projetos de reutilização das águas residuais. Atualmente, Marrocos dispõe apenas de nove estações de dessalinização da água do mar, com uma capacidade de 147 milhões de metros cúbicos por ano. Com o programa implementado no âmbito da Parceria Pública Privada para abastecer várias cidades, entre as quais Casablanca, com 300 milhões de metros cúbicos, Marrocos produzirá mais de mil milhões de metros cúbicos até 2027, dos quais uma parte será reservada à agricultura. Todos estes projetos vão utilizar energias renováveis para a produção de água dessalinizada. Além disso, continuamos a desenvolver a irrigação localizada. É assim que, até 2027, um milhão de hectares vão funcionar com rega gota a gota.

Marrocos procurou posicionar-se como um motor da segurança energética na região e em África. Que importância pode ter o hidrogénio verde para o futuro do país e para a sustentabilidade ambiental?

O Reino de Marrocos, através da sua ambiciosa estratégia energética, conseguiu elevar-se nos últimos dez anos a campeão regional das energias renováveis e contribuiu para a sua competitividade.

A fim de colocar Marrocos no clube dos países com forte potencial no setor do hidrogénio verde e responder aos múltiplos projetos levados a cabo pelos investidores e líderes mundiais, o Rei de Marrocos deu as suas instruções para elaborar uma oferta operacional que abrange toda a cadeia de valor do setor do hidrogénio verde em Marrocos. É necessário recordar que o World Energy Council (Conselho Mundial da Energia), no âmbito do seu estudo ‘Roteiro Power-to-X’, identificou Marrocos como um dos seis países com forte potencial de produção e exportação de hidrogénio e derivados verdes. A produção de hidrogénio verde em Marrocos irá favorecer o seu crescimento económico, contribuirá para a descarbonização da indústria e permitir-lhe-á desempenhar um papel importante na segurança energética europeia. Assim, Sua Majestade o Rei Mohammed VI presidiu, a 3 de dezembro de 2022, à cerimónia de apresentação do novo programa de investimento verde do Grupo OCP (2023-2027) de 12 mil milhões de euros. Este novo programa de investimento do Grupo OCP gira em torno do aumento da capacidade de produção de fertilizantes, comprometendo-se a alcançar a neutralidade carbónica antes de 2040. Ao investir em energia solar e eólica, o grupo planeia alimentar toda a sua infraestrutura industrial com energia verde até 2027. Esta energia descarbonizada alimentará as novas capacidades de dessalinização de água do mar, a fim de responder tanto às necessidades do grupo como ao abastecimento de água potável e de irrigação das zonas ribeirinhas. Este investimento permitirá ao grupo desenvolver energias renováveis, hidrogénio verde e amoníaco verde, produzindo assim adubos verdes e soluções de fertilização adaptadas às necessidades específicas dos diferentes solos e culturas.

Qual é a importância da cooperação de Portugal para o hidrogénio verde?

Marrocos e Portugal assinaram, em 2 de fevereiro de 2021, uma declaração de cooperação sobre o hidrogénio verde a fim de estabelecer as bases necessárias para desenvolver a parceria neste setor de energia limpa entre os atores económicos dos dois países. Nesta declaração conjunta, assinada pelo ministro da Energia, Minas e Ambiente marroquino e pelo seu homólogo português, ambas as partes reconhecem a oportunidade estratégica representada pela descarbonização da economia e a transição para a ener ia verde como fatores mobilizadores e catalisadores do desenvolvimento sustentável, bem como a importância do hidrogénio verde enquanto fonte de energia mais limpa e mais acessível para o futuro das economias dos dois países, com vantagens irrefutáveis para a sustentabilidade ambiental.

E como pode Marrocos participar no aprovisionamento energético da UE?

A proximidade com o continente europeu faz de Marrocos um parceiro estratégico de primeiro plano. Vários países europeus manifestaram a sua disponibilidade para consolidar a sua parceria energética com Marrocos. Esta é uma vantagem competitiva, especialmente porque o país possui infraestruturas de interconexão de energia já estabelecidas. Com efeito, Marrocos poderia apoiar-se nas suas infraestruturas de gás e portuárias com ligação ao Atlântico e ao Mediterrâneo para criar uma plataforma logística de exportação do hidrogénio verde e dos seus produtos para a Europa.

Marrocos e a União Europeia (UE) assinaram, a 18 de outubro de 2022, em Rabat, um Memorando de Entendimento sobre o estabelecimento de uma parceria verde com a UE, o que faz do reino o primeiro país a concluir uma parceria deste tipo com a UE. De natureza estratégica e portadora de verdadeiras oportunidades de cooperação política, económica, técnica e tecnológica, esta parceria verde deverá, entre outras coisas, colocar a luta contra as alterações climáticas, a promoção e o avanço da transição energética, a proteção do ambiente e a transição para a economia verde, entre as prioridades das relações entre a UE e Marrocos. O memorando permitirá que os parceiros avancem para os seus objetivos comuns de se tornarem economias hipocarbónicas orientadas para a neutralidade climática, garantindo simultaneamente a segurança dos aprovisionamentos energéticos e não deixando ninguém de fora. Trata-se também de favorecer a transição para uma indústria descarbonizada através do investimento em tecnologia verde, da produção de energias renováveis, da mobilidade sustentável e da produção limpa na indústria. Além disso, à margem dos trabalhos da COP27 em Sharm el-Sheikh, foi assinado um Memorando de Entendimento sobre o roteiro relativo ao Comércio de Eletricidade Sustentável ‘SET Roadmap’ entre Marrocos e a Alemanha, Espanha, França e Portugal. Este memorando de entendimento visa reforçar ainda mais a parceria estratégica entre o Reino de Marrocos e os seus parceiros europeus no domínio da energia e inscreve-se no quadro do roteiro para o comércio sustentável da eletricidade estabelecido por Marrocos, França, Alemanha, Espanha e Portugal na COP22 realizada em Marraquexe em 2016, com o objetivo de criar um mercado comum de energias renováveis entre esses países. Outra alternativa de abastecimento energético da UE é o projeto do gasoduto Nigéria-Marrocos, que regista um desenvolvimento muito satisfatório e encorajador através da assinatura de vários acordos pelos países em causa. Este gasoduto Marrocos-Nigéria visa fornecer, nomeadamente à Europa, até 31 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano. A construção do gasoduto irá gerar benefícios económicos para os países da costa oeste africana que atravessará.

No passado recente falou-se de uma importante ligação elétrica entre Marrocos e Portugal. Onde estamos neste projeto?

No âmbito da estratégia energética de Marrocos, que visa nomeadamente a integração regional, vários projetos de interconexão com os países vizinhos são analisados, nomeadamente com Portugal através do projeto de realização de uma interconexão elétrica entre Marrocos e Portugal (1000 MW). Foi assinada uma convenção entre o MEMDD e o Ministério da Energia português com vista à realização de um estudo de viabilidade deste projeto. O estudo de viabilidade técnico-económica da interligação teve início em maio de 2017. Segundo os primeiros resultados deste estudo, o custo desta interconexão elétrica é estimado em pouco mais de 700 milhões de euros.

Como descreve as relações entre Marrocos e a UE? Quais são as áreas que poderiam ser mais desenvolvidas?

Marrocos desenvolveu relações diversas e históricas com a União Europeia. Com efeito, esta parceria constitui uma referência para a política de vizinhança da UE e diz respeito aos domínios político, económico, comercial, social, cultural e ambiental. A colaboração entre Marrocos e a UE diz igualmente respeito às questões de segurança, de luta contra o terrorismo e aos desafios da imigração. Isto explica que Marrocos tenha obtido desde 2008 um estatuto avançado junto da UE e que seja o primeiro país a assinar com a União Europeia uma parceria verde que abre novas perspetivas de cooperação em domínios tão diversos como a transição energética, a luta contra os efeitos das alterações climáticas, a transição digital, a proteção do ambiente e o desenvolvimento da economia verde. Este acordo constitui uma nova alavanca para melhorar a parceria multidimensional entre Marrocos e a União Europeia.