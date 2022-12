Enzo Fernández: "Estou focado no Benfica"

O médio argentino foi homenageado na sua cidade natal, San Martín, depois para grande prestação que teve no Mundial e quando foi questionado sobre a proposta de 100 milhões que o Benfica recebeu e recusou, disse “"Não sei de nada. Quem se encarrega desses assuntos é o meu empresário. Estou focado no Benfica, temos um jogo importante nos próximos dias".

O médio ainda acrescentou “Tenho voo à noite para jogar o jogo de sexta-feira com o Benfica”

O jogador foi eleito o melhor jogador jovem do Mundial 2022 no Qatar e desde aí o interesse dos grandes clubes europeus no médio aumentou consideravelmente.