Discussão familiar faz um morto e dois feridos em Almada

Uma discussão familiar num casa, esta segunda-feira, na Avenida Pinhal Vidal, em Corroios, Seixal, fez um morto e dois feridos.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse ao Notícias ao Minuto que a vítima mortal não resistiu aos golpes que sofreu com arma branca e a morte foi declarada ainda no local.

Relativamente aos feridos, um está em estado grave e outro teve apenas ferimentos ligeiros. Os dois foram levados para o Hospital Garcia de Orta.

De acordo com a agência Lusa, este é um caso de violência doméstica, onde um homem agrediu a mulher e o filho, e ainda ter-se-á agredido. O homem está em estado grave, o filho é o ferido ligeiro.

O alerta para o incidente foi dado às 8h24 e no local estiveram 17 bombeiros do Seixal, acompanhados de oito veículos, Cruz Vermelha do Seixal, INEM de Almada, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta e a Polícia de Segurança Pública (PSP).