Guerra. Destroços de drone ucraniano faz três mortos

A Rússia abateu um 'drone' ucraniano que se aproximava de uma base aérea no sul do país, tendo os destroços do aparelho o atingido mortalmente três pessoas no solo.

"Um veículo aéreo ucraniano não tripulado foi abatido a baixa altitude ao aproximar-se do aeródromo militar Engels na região de Saratov", informou, esta segunda-feira, a agência noticiosa TASS, citando o Ministério da Defesa da Rússia.

O drone situa-se a cerca de 500 quilómetros a leste da Ucrânia e foi intercetado à 1h35 (22h35, Lisboa) pelos "meios de defesa antiaérea das Forças Aeroespaciais da Rússia" e "como resultado da queda dos destroços do 'drone', três técnicos russos que estavam no aeródromo foram mortalmente atingidos".