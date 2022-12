Operação Natal. GNR regista oito mortes

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou, entre o dia 22 de dezembro e as 7h30 desta segunda-feira, 867 acidentes, incluindo oito vítimas mortais, 12 feridos graves e 199 feridos leves.

Em comunicado enviado às redações, a autoridade revela que, num novo balanço da 'Operação Natal', que ainda se encontra a decorrer, em 25 de dezembro, pelas 07h35, "ocorreu um atropelamento por um veículo ligeiro de passageiros, na rua EN15, Freixo de baixo, Amarante - Porto, com registo de uma vítima mortal", atualizando assim as mortes, uma vez que no balanço anterior a GNR apontava para sete.

No mesmo período, foram fiscalizados 28.389 condutores, "217 conduziam com excesso de álcool e, destes, 107 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l".

A nota dá ainda conta de 65 pessoas detidas por conduzirem sem habilitação legal.

Além disso, das 5.404 contraordenações rodoviárias detetadas, 1.680 foram por excesso de velocidade, 406 por falta de inspeção periódica obrigatória, 186 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 111 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 147 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.