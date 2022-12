Síria: mais de 200 mortos em 2022

O Observatório sírio dos Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, revelou hoje que 209 civis foram mortos na Síria em 2022, dos quais 106 são crianças. A guerra no país começou há 11 anos.

Para além dos 209 mortos, há ainda registo de 318 civis feridos, da lista fazem parte 190 crianças, 20 mulheres e 108 homens.

A província de Hama teve 37 vítimas mortais, é o local com mais mortes.

Os explosivos e minas continuam a explodir entre a população nas diferentes regiões do país e o Observatório fez um apelo aos envolvidos no conflito para que estabeleçam mecanismo de segurança e alertem para os perigos destes engenhos.