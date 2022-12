Explosão de casos de covid-19 na China

Cerca de meio milhão de pessoas têm sido infetadas diariamente com covid-19 numa única cidade chinesa, Qingdao. O aviso surgiu através das declarações de um responsável pelos serviços de saúde desta cidade portuária no nordeste da China, num jornal local que rapidamente foi censurado, após ser lido pela France Press.

Trata-se de uma demonstração da explosão de casos na China após o regime decidir acabar com a política de "tolerância zero" à covid-19. Há cada vez mais chineses a mandarem os seus familiares idosos para fora das cidades, por receio que contraíam a doença, avançou a Al Jazeera. Tendo as autoridades de saúde chinesas estimado que se tenham batido os 250 milhões de novas infeções só em dezembro, segundo um relatório interno obtido pelo Financial Times e Bloomberg.