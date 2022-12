Aviso Laranja por chuva e trovoada para o dia de Natal

Natal molhado é um Natal abençoado... ou pelo menos, espera-se que assim seja.

O dia 25 de dezembro vai chegar com chuva e, a partir das 00h00 de domingo, aumenta o número de distritos sob aviso laranja devido à precipitação, adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, devido à previsão de chuva, por vezes forte e persistente, acompanha de trovoada, estarão sob aviso laranja, entre as 3h00 e as 9h00 de dia 25 de dezembro, 12 distritos: Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu.

Há ainda outros quatro distritos sob aviso amarelo. Em Vila Real e Bragança, este vigora entre as 00h00 e as 21h00 e em Évora e Portugal entre as 9h00 e as 18h00.

Contudo, a partir das 18h00 de hoje, o aviso laranja entrará já em vigor em Viana do Castelo e Braga e a partir das 21h00 no Porto.