França. Macron condena "ataque hediondo" à comunidade curda no "coração de Paris"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, já reagiu ao tiroteio que ocorreu esta sexta-feira num bairro de Paris, que matou pelo menos três pessoas.

“Os curdos de França foram alvo de um ataque hediondo no coração de Paris. Os nossos pensamentos estão com as vítimas, e com as pessoas que lutam para sobreviver, com as suas famílias e entes queridos”, escreveu Mácron no Twitter, onde deixou ainda palavras de reconhecimento às forças policiais.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Les Kurdes de France ont été la cible d’une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensées aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches. Reconnaissance à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur sang-froid.</p>— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1606331528098856960?ref_src=twsrc%5Etfw">December 23, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

O ataque foi levado a cabo por um homem, de 69 anos, e terá tido, segundo o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, racistas.

O tiroteio ocorreu junto ao centro comunitário curdo e as três vítimas mortais fazem parte da comunidade curda da capital francesa.