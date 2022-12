Natal com risco de inundações e deslizamentos de terras

A Proteção Civil alertou, esta sexta-feira, para possíveis inundações e deslizamentos de terras nos próximos dias, no âmbito das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), de chuva, vento forte e agitação marítima.

Segundo o IPMA, a chuva no fim de semana de natal será mais intensa no Norte, especialmente no Minho e no Douro Litoral, no entanto, o Centro será mais afetado no domingo.

Em relação ao vento, pode haver lugar a rajadas com mais de 40 km/h a partir da tarde de dia 24 no litoral Oeste e nas terras altas mais a Sul. Nas terras altas do Norte e Centro, as rajadas podem chegar aos 80 km/h.

Já a agitação do mar será mais forte na madrugada de dia 25, entre a meia-noite e as 06h de domingo, com ondas até quatro metros de altura na costa a norte do cabo Mondego.

Tendo em conta as previsões a Proteção Civil lembra a importância da “adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, se recomenda a observação e divulgação das principais medidas de autoproteção para estas situações".

E apela à desobstrução dos sistemas de escoamento das águas e à fixação de estruturas suspensas ou amovíveis, além de uma maior precaução na circulação junto a áreas arborizadas e zonas ribeirinhas.

A adoção de uma condução mais defensiva é também recomendada.