Acidente provoca trânsito na Ponte 25 de Abril

O trânsito na Ponte 25 de abril encontra-se, esta sexta-feira, condicionado no sentido Lisboa-Setúbal, devido a um acidente entre uma mota e um carro na A2.

No IC20, quem vem no sentido de Setúbal para Almada, "também está a apanhar trânsito para entrar no Fórum Almada", disse o CDOS de Setúbal, em declarações aos jornalistas.

No local está a PSP e o INEM, apoiados de mais cinco operacionais, para socorrer uma vítima, que sofreu ferimentos leves em sequência da colisão.

O alerta foi dado às 15h28.