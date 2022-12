Senhora de 77 anos despejada de casa por mandar cortar árvore com 50 anos

Uma mulher, de 77 anos, foi despejada da casa onde vivia desde 1973 por ter cortado uma arvore - magnólia com 50 anos – no jardim da habitação.

Segundo o JN, a senhoria da habitação avançou com uma ação contra a inquilina, à qual o Tribunal de Matosinhos deu razão, com os juízes a argumentarem que a árvore era uma “peça fundamental e marcante do imóvel” e o corte não autorizado destruiu a confiança entre as partes, o que justifica a cessação do contrato. “Teria de comunicar a situação à senhoria para que esta decidisse o que fazer com a árvore”, pode ler-se na decisão.

O mesmo jornal avança que a inquilina alegou desconhecer a importância da árvore, tendo-a mandado cortar porque causava sombra e os ramos entupiam a caleira e batiam nos vidros das janelas.

O jardineiro encarregue da obra descobriu que os ramos estavam podres e que o tronco tinha bichos, tendo por isso optado por cortar o tronco para tentar salvar a árvore.

O recurso apresentado pela defesa da idosa afirma que ela “ficaria física e socialmente desenraizada da zona geográfica onde desde sempre fixou a sua vida” e “totalmente desprovida de um lar, não tendo para onde ir, o que na sua idade é absolutamente destituído de humanidade”, mas que os juízes não levaram em conta.