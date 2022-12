Natal. Associação realiza ceia para pessoas em situação de sem-abrigo no sábado

A 15ª edição da Ceia de Natal Solitária acontece, no sábado, para as pessoas na condição de sem-abrigo na cidade de Lisboa, organizado pela Associação Remar. É esperado servir cerca de 500 refeições na Praça do Martim Moniz.

Em comunicado enviado às redações, a Associação Remar Portuguesa explicou que esta ceia já "é uma tradição na cidade de Lisboa", sendo uma iniciativa gratuita e aberta a todas as pessoas que se encontram na situação de sem-abrigo ou de alguma vulnerabilidade social.

Este ano, na Praça do Martim Moniz, não será montada a tenda de 200 metros quadrados, onde é habitualmente servida a ceia nos anteriores, uma vez que "não foi possível o apoio da empresa que habitualmente patrocina o evento com a montagem da tenda".

Em alternativa, a refeição será em formato 'take away' nas carrinhas da instituição que vão estar estacionadas na praça, ação apoiada por dezenas de voluntários que vão ajudar a distribuir a ceia de Natal.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, com a equipa Projeto Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo, e de várias empresas e particulares.

O evento deverá começar a partir das 19h00 de sábado, véspera de Natal.