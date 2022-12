Ceia e almoço de Natal. Pelo país inteiro há restaurantes que podem ajudar a poupar trabalho

Para muitos o Natal ainda significa uma mesa recheada, em sua casa ou na casa de algum familiar próximo. A comida é feita a várias mãos e o produto final é sempre o mesmo: uma mesa recheada de amor. Mas os tempos mudam e há quem prefira arriscar um Natal fora do comum, diferente (ainda que não lhe falte amor, claro está!).

Almoçar fora no dia de Natal não é tão fora do comum mas fazê-lo na consoada nem sempre o foi, apesar de a ideia ganhar cada vez mais adeptos e prova disso são os muitos restaurantes que, um pouco por todo o país, abrem portas para servir um menu de conforto nesta noite.

A norte, no restaurante Casa da Companhia, a ceia de Natal tem início às 19h00 com um Welcome Drink. Depois há espaço para amuse-bouche e carpaccio de polvo, puré de batata-doce e abacaxi. Mas não pode faltar o bacalhau fresco e o cabrito assado.

Ainda a norte, pode escolher também a Mercearia do Bacalhau que, como o próprio nome indica, tem como rei o peixe natalício. Para esta quadra festiva, este espaço propõe menus entre os 30 e os 65 euros com as obrigatórias postas de bacalhau. Mas não é só.

No Porto, também o Boeira Garden Hotel e o Intercontinental têm opções não só para a ceia de 24 como para o almoço de 25.

No Bono, em Lisboa, o chef Robson Oliveira criou um menu especial para o Natal misturando as cozinhas francesa, brasileira e portuguesa. E o bacalhau também faz parte do alargado menu. Já o Citrus Restaurante, do Marriott, promete um buffet especial do chef inglês Dominic Smart para a consoada e almoço de Natal. Mas se procura comida tradicional portuguesa no almoço de Natal pode ir ao Terraço de Belém, que estará aberto com a lista habitual.

No BAHR & Terrace, no dia 24, a ceia conta com as propostas gastronómicas do chef Bruno Rocha e um momento musical. E também tem um menu especial para dia 25.

Das muitas opções que existem em Lisboa, deixamos-lhe ainda o Suba onde pode passar o Natal com a família à mesa num palácio do século XVIII.

Mais a sul, Montargil conta com imensos espaços de porta aberta nesta altura como é o caso do Montargil Monte Novo ou o NAU Lago Montargil.

A Sul, no Algarve, todos vários Tivoli proporcionam menus especiais para esta época e o Pine Cliffs Resort onde o restaurante Piri Piri e o Corda Café estarão abertos até às 22h30 com um menu festivo no dia 24. Já no dia 25, o Natal celebra-se no Jardim Colonial ao jantar.