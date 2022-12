Morreu Luciano Moure, antigo assessor parlamentar do PSD

Luciano Moure, antigo assessor do grupo parlamentar do PSD, morreu na madruga desta quinta-feira, aos 64 anos, no hospital de Braga, vítima de doença prolongada.

O funeral realiza-se esta sexta-feira, às 15h00 horas, na Ordem Terceira, em Viana do Castelo, de onde é natural.

Entre 2014 e 2015, Luciano José Quinas Moure, foi assessor do grupo parlamentar dos sociais democratas, na altura presidido por Luís Montenegro, durante o Governo PSD-CDS-PP, liderado por Pedro Passos Coelho.

Já entre 1985 e 1991, durante o primeiro Governo de Aníbal Cavaco Silva, Luciano Moure foi chefe de gabinete do Governador Civil de Viana do Castelo, Vítor Loureiro.

Além disso, durante o seu percurso político integrou diversas vezes a Comissão Política Distrital, assim como a Comissão Política de Concelhia do PSD de Viana do Castelo.

O social-democrata foi presidente da direção Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo (BVVC) entre 2015 e 2017 e também entre 2018 e 2020.