Covid-19. Índice de transmissibilidade volta a subir

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus subiu para 0,96 em Portugal, com uma média de 506 casos diários de infeção.

Os dados do relatório semanal do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA) foram avançados esta quinta-feira e revelam que o Rt, que estima o número de casos secundários resultantes de uma pessoa portadora do vítus, subiu dos 0.89 para os 0,96 a nível nacional, podendo o valor real estar entre os 0,95 e os 0,97 com uma confiança de 95%.

Apenas os Açores e o Alentejo apresentam um índice de transmissibilidade acima do limiar de 1,00 - com 1,58 e 1,01 respetivamente, sendo que a região do Norte apresenta um Rt de um 1,00.

Estes dados são relativos à semana de 12 a 16 de dezembro.