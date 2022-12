Nova SBE distingue antigos alunos

A Nova School of Business and Economics lançou a primeira edição dos Prémios Nova SBE Alumni na já conhecida festa anual de antigos alunos, esta quinta-feira à noite na Estufa Fria.

A iniciativa foi criada para reconhecer os antigos alunos que tenham feito contribuições significativas para a sociedade, e cujas realizações, afiliações e carreiras honram o legado de impacto e excelência da Nova SBE.

Os vencedores da noite, eleitos por toda a comunidade de antigos alunos da Nova SBE, foram: Outstanding Young Alumni Award – Madalena Godinho Ramos; Role to Play Alumni Award – Sara Vicente Barreto; Alumni of the Year Award - Inês Caldeira; Alumni Ambassador Award– Francisco Froes; e por último Lifetime Achievement Award - João Talone e Raul Galamba.

A Nova SBE Alumni é uma comunidade de pessoas “empenhadas em mudar o mundo com o contributo de cada um”.

Os antigos alunos têm deixado uma marca cada vez maior, basta ver os números, são já 17 mil os antigos alunos a trabalhar em mais de 93 países, mais de 2500 participam em acontecimentos promovidos pela faculdade, mais de 200 são mentores de alunos todos os anos e mais de três centenas são oradores em eventos da escola.