Taxa de frete social

Esta é definitivamente uma das “taxas” que menos paguei em 2022 e que quero erradicar de vez em 2023 por falta de consumo. Aturar chatos, pessoas narcisistas, egocêntricas e urbano depressivas não está na minha lista para o próximo ano. Ou melhor está, mas é para cortar de vez. À medida que o tempo se vai esgotando vamos dando conta de que ele é o bem mais valioso que temos a par da saúde, porque tempo sem saúde também não serve para nada e saúde sem tempo serve-nos de pouco. Quantas vezes não chegámos ao fim do dia frustrados porque tivemos a levar com este ou aquele boneco durante horas, pessoas às vezes que nos dizem nada e que no final ainda são mal agradecidas? Que só nos usam quando estão mal, que se aproveitam das nossas energias e boa vontade? Eu no passado, muitas vezes por simpatia, outras por falta de capacidade para dizer não, estive com pessoas com quem não queria estar, a ouvir o que não queria sem que alguém me perguntasse “e tu? Como estás?”

Dizia-me uma amiga há poucos dias que tinha cada vez menos amigos e que por isso lhe custava cada vez mais perder algum ou sofrer alguma desilusão. Na verdade, quando deixamos de fazer fretes sociais, de ir onde não queremos e de pura e simplesmente de gastarmos o nosso tempo com quem não queremos, quem não nos acrescenta nem nos faz bem, rapidamente percebemos que os amigos verdadeiros, aqueles que permanecem, os que nunca desaparecem e estão sempre ali por ali continuam. Mas nesse momento a lista diminui drasticamente. Os outros, os “amigos” de ocasião, os que se aproveitam, que se encostam e nos fazem mais mal que bem aos poucos desaparecem, um por um. Quando damos conta parece que perdemos amigos, que temos poucos à nossa volta mas é precisamente o contrário. Ficam os que realmente interessam.

Quando somos jovens é tudo amigo. Queremos abraçar o mundo e as pessoas, quantas mais melhor, depois vamos percebendo que isso só nos prejudica e nos atrasa. Aí vamos perdendo a paciência para uns, vamo-nos chateando com outros e alguns ainda desaparecem naturalmente. Faz parte da vida. Ninguém tem tempo para disponibilizar para muita gente. Só conseguimos estar lá para uns quantos, poucos, a maior parte das vezes que se contam pelos dedos de uma mão. Aí chegados, se os que estiverem à vossa volta forem realmente especiais deem-se por satisfeitos porque tudo o resto foi filtrado e chegaram ao Olimpo da capacidade de distinguir um amigo de um conhecido.

Esse é um dos meus desígnios para 2023. Menos conversas de nada, de quem só me faz perder tempo, dos que me empatam. Porém, sempre aqui estarei e cada vez mais para os que realmente precisam de mim, os que gostam da minha presença e que me acrescentam, os que me fazem falta e a quem eu faço falta. Os que precisam de uma palavra amiga, de um gesto, de colo ou ombro e a quem dou com prazer tudo isso e muito mais. A vida em 2023 será sobre esses. Os que são da minha praia. Que são A minha praia! Sobre a magia dos meus!