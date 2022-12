Evaristo e Emílio. Dois nomes que enriqueceram a restauração portuguesa

Como estamos em época natalícia vou deixar a guerra da Ucrânia para outras núpcias – há quem, sem vergonha na cara, fale em armistício, querendo que Zelensky aceite ficar sem parte do seu território... –, assim como os mistérios do Qatargate, das trapalhadas de Costa ou dos discursos bizarros de Marcelo Rebelo de Sousa. Hoje quero falar de dois símbolos da restauração lisboeta que partiram este ano. E, digo já, não era um grande frequentador dos dois restaurantes, mas as vezes que lá fui percebi bem a mística de ambos.

Esta semana morreu Evaristo Cardoso, o criador do Solar dos Presuntos, uma casa que foi e é uma verdadeira referência na gastronomia portuguesa. Evaristo conseguiu erguer um símbolo da capital, partindo de um balcão e meia dúzia de cadeiras. O dono estava sempre presente – antes de se aventurar pelo mundo da bola – e era normal vê-lo, depois de servidos os almoços, a jogar uma cartada com amigos, entre os quais Jorge Jesus. Foi essa forma de viver que levou ao restaurante tantas personagens do mundo inteiro.

Outro nome grande que partiu este ano foi Emídio Andrade, o dono da Adega Tia Matilde, estabelecimento que também começou de uma forma muito modesta, a servir copos de três, até que começaram as iguarias como o arroz de cabidela, cozido, entre tantos outros. Emídio, à semelhança de Evaristo, também gostava de ficar a conviver com alguns clientes, depois dos almoços, destacando-se a sua amizade com Eusébio – com quem passou largas horas.

Como é fácil de perceber, tanto o Solar dos Presuntos como a Adega Tia Matilde vingaram pela paixão e simplicidade dos seus donos, alimentadas pela qualidade e confeção dos produtos. Esperemos que os filhos que lhes sucederam não deixem de prestigiar a obra dos seus pais e que não entrem em modernices parolas ou novos-riquismos palermas. Pelo que me dizem, não há esse perigo, e ainda bem – se fosse no Brasil, esses restaurantes eram “tombados” e nunca mais poderiam ser outra coisa que não restaurantes de comida tradicional portuguesa. Afinal, Evaristo e Emílio fazem parte da história da cidade.