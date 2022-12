Monumentos desligam luzes em solidariedade com Ucrânia

A Câmara Municipal de Lisboa desligou simbolicamente, esta quarta-feira, entre as 18h00 e 18h30, as luzes da Praça do Município, da Árvore de Natal do Terreiro Paço, da Praça Marquês Pombal, do Castelo de S. Jorge e do Padrão Descobrimentos, associando-se, assim, à campanha #LightUpUkraine.

A campanha apela ao desligar das luzes em apoio à Ucrânia, na sequência da invasão russa, que ficou afetada por apagões causados por ataques russos contra as suas principais infraestruturas de energia.

#Lisboa junta-se hoje, 21 dez, entre as 18h e as 18h30, ao “apagão” global solidário com a Ucrânia e vai desligar a iluminação da Praça do Município, Árvore Natal Terreiro Paço, Praça Marquês Pombal, Castelo S. Jorge e Padrão Descobrimentos. 🇺🇦#LightUpUkraine pic.twitter.com/NVGg6ydbFC — Lisboa (@CamaraLisboa) December 21, 2022

A iniciativa está prevista para as 20h00 na Ucrânia (18h00 em Lisboa) de hoje.

Também a autarquia do Porto já havia anunciado que tanto o edifício da Câmara do Porto, como a Árvore de Natal irão fazer o mesmo.