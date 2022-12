Tony Carreira apoia nova campanha da Segurança Rodoviária

Tony Carreira é uma das caras da nova campanha de Segurança Rodoviária.

O cantor, que perdeu a filha num acidente de carro, juntou-se aos músicos Ana Bacalhau e João Gil na nova mensagem de sensibilização lançada para a época das festas, altura em que há mais carros nas estradas.

O ministério da Administração Interna publicou nas redes sociais imagens do lançamento da campanha intitulada ‘O melhor presente é estar presente’, que contou com a presença dos três músicos.

O apelo é a que as pessoas adotem comportamentos responsáveis de todos que nesta época de convívio e encontro percorrem as estradas portuguesas para reunirem com amigos e famílias.