Londres. Cadáver encontrado no aeroporto de Gatwick

Foi encontrado um cadáver no trem de aterragem de um avião que voava desde a Gâmbia até à Grã-Bretanha .

O corpo do homem foi encontrado num avião operado pela TUI Airways, uma companhia britânica, que tinha saído de Banjul, a capital da Gâmbia, para aterrar no aeroporto de Gatwick, em Londres.

De acordo com a polícia de Sussex, o corpo foi descoberto pelas 4h00 de dia 7 de dezembro.

Em comunicado, a autoridade adiantou que a "polícia foi chamada depois de o corpo de um homem ter sido encontrado no trem de aterragem de um avião no aeroporto de Gatwick, que chegou da Gambia, por volta das 4h00 de dia 7 de Dezembro".

A viagem durou cerca de seis horas.

Esta não é, contudo, a primeira vez que algo deste género acontece.

Em 2015, as autoridades dos Países Baixos encontraram um corpo também no trem de aterragem no Aeroporto de Schipol, em Amsterdão, num voo também proveniente de Africa.

Já em Novembro deste ano, três viajantes clandestinos foram encontrados na zona do leme de um navio nas ilhas Canárias, depois de 11 dias de viagens desde a Nigéria.