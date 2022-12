Tropas russas estão em "constante e diário aumento", frisa Putin

"No início de janeiro, a fragata 'Almirante Gorshkov' estará em serviço com novos mísseis Zircon, que não têm equivalente no mundo", disse esta quarta-feira Vladimir Putin, à margem de uma reunião com os líderes militares para fazer um balanço das atividades das forças armadas.