Celebrações na Argentina acabam em tragédia

Os festejos da vitória do terceiro campeonato do mundo da Argentina, acabaram sem brilho, tendo morrido dois jovens. As vítimas mortais tinham 22 e 24 anos, e uma criança de cinco anos ficou em coma depois de ter sido atingida por um pedaço de mármore que se soltou de um monumento.

Os jogadores foram recebidos por quatro milhões de pessoas e o que seria uma noite de festa tornou-se numa noite de confrontos entre a polícia e os adeptos.

Várias pessoas foram detidas por vandalismo e destruição de monumentos nacionais.

Os confrontos fizeram mais de duas dezenas de feridos e mais de 20 detidos e ainda há registo de vários feridos.

A Argentina venceu o campeonato do mundo pela terceira vez depois de 1978 e 1986.