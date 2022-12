Twitter. Musk até deixaria presidência, mas primeiro teria de arranjar um "tolo" para o substituir

Elon Musk admitiu que até deixaria a presidência do Twitter, mas que primeiro teria de encontrar alguém “tolo” o suficiente para o substituir no cargo.

“Renuncio ao cargo de CEO, assim que encontrar alguém tolo o suficiente para aceitar o emprego. Depois disso ficarei apenas a liderar as equipas de software e servidores”, escreveu o multimilionário no Twitter, com o tom sarcástico que lhe é reconhecido.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.