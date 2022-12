Dois feridos em colisão em Coimbra

Duas pessoas ficaram esta quarta-feira feridas na sequência de uma colisão na Estrada Nacional 341, junto à localidade de Casais.

O acidente resultou num ferido grave e num ferido ligeiro, assim como o fecho da via no sentido Taveiro-Coimbra.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), em declarações ao Notícias ao Minuto, os feridos foram avaliados no local depois de ter sido dado o alerta, pelas 12h41.

No local, estiveram 17 operacionais apoiados por sete viaturas dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, o INEM e a Polícia de Segurança Pública (PSP).