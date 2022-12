TAP. Tripulantes discutem proposta da empresa no dia 29

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que convocou uma greve de tripulantes da TAP no início do mês, marcou uma assembleia geral de emergência para 29 de dezembro, para discutir a proposta da empresa. Para já, continua em cima da mesa a marcação de pelo menos mais cinco dias de greve até 31 de janeiro.

A Administração da TAP e o SNPVAC têm estado reunidos em negociações nos últimos dias, no seguimento das reivindicações apresentadas pelo sindicato.

"Perante o atual cenário das negociações ainda em curso, a direção [do sindicato] solicitou à Mesa a marcação de uma assembleia geral de emergência, o mais breve possível, comprometendo-se a enviar a proposta da TAP à Mesa, 48 horas antes da referida Assembleia, para que esta a faça chegar a todos os associados, em tempo útil, para que todos possam analisar o documento previamente", informou o SNPVAC em comunicado enviado aos associados.

Na segunda-feira, a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, disse aos jornalistas que as negociações estão no bom caminho e que acredita ser possível evitar mais dias de greves.