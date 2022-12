Chefe do SNS britânico pede aos ingleses para não ficarem "bêbados" no Natal

A greve dos paramédicos no Reino Unido está a provocar o caos um pouco por todo o país e prevê-se que a situação piore no Natal.

O chefe do Serviço Nacional de Saúde, Stephen Powis, do país apelou aos britânicos para serem "sensatos" durante as festas e para não ficarem "bêbados", evitanto, assim, precisar de ambulâncias.

"É uma época festiva, então divirtam-se, mas não fiquem bêbados ao ponto de precisar de uma ambulância. Esse é um bom conselho sempre mas, especialmente, agora que os serviços estão sobrecarregados", disse o responsável em entrevista ao Today.

As declarações de Powis surgem depois de o ministro da saúde, Will Quince, ter apelado à população para evitar "atividades arriscadas", como "desportos de contacto" e viagens de carro desnecessárias.

Recorde-se que estão em greve no Reino Unido mais de 10 mil tripulantes de ambulâncias, que protestam por melhores salários.