Messi bate CR7 nas buscas do Google

Lionel Messi foi o jogador mais procurado no Google durante o Mundial do Qatar, de acordo com o relatório da Google Trends. Cristiano Ronaldo ocupa a segunda posição do ranking, mas muito distante do astro argentino.

As pesquisas por Messi, vencedor do Mundial pela Argentina, foram 22 vezes superiores à do capitão da seleção portuguesa. As duas superestrelas do futebol, continuam a dividir o pódio nos mais diversos temas.

A procura por Messi no Google bateu recordes, mas teve maior incidência em dezembro, mês do campeonato do mundo. Recorde-se que Lionel Messi bateu o recorde “gostos” no Instagram com uma fotografia em que celebra a conquista no Qatar.

Cristiano Ronaldo, depois da eliminação no Mundial, tem estado discreto nas redes sociais e ainda não tem clube.