Depois de mais de uma década a fugir à justiça, português é expulso dos EUA

Um português de 37 anos foi expulso dos Estados Unidos da América (EUA) no passado dia 14 de dezembro, por ter entrado ilegalmente no país depois de ter sido condenado, em Portugal, pelo crime de tráfico de droga.

De acordo com as autoridades alfandegárias de Boston, Paulo Jorge Meneses Pacheco entrou ilegalmente nos EUA em dezembro de 2010 e, em março do ano seguinte, foi informado que tinha de deixar o país por estar ilegal. Contudo, não o fez.

O açoriano foi detido a 26 de outubro, em Fall River, Massachusetts, mais de uma década depois de ter recebido o aviso dos EUA para deixar o país. Ao chegar a São Miguel, foi entregue às autoridades competentes.

O português foi inicialmente condenado pelo Tribunal de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, a dois anos e cinco meses de prisão e desde então que se encontrava em fuga.