Morreu o chefe Evaristo do Solar dos Presuntos

Em atualização

O restaurante Solar dos Presuntos perdeu o seu fundador, o inconfundível chefe Evaristo. A notícia foi avançada através de um comunicado

"É com enorme tristeza que informamos os nossos amigos de que hoje partiu metade da alma do Solar. Hoje choramos com a alegria de saber que contámos com ele ao nosso lado até ao fim e que uma grande parte do senhor Evaristo ficará para sempre na mesa do canto, a olhar por todos nós. Morreu o Evaristo de Monção, o Evaristo do Solar, o Evaristo da Graça, o Evaristo do Lila. Morreu o Evaristo, um amigo vosso, que viveu para vos servir. O Solar estará encerrado hoje à noite e amanhã. O velório acontecerá na Igreja de São José, às 19h de hoje e a missa decorrerá amanhã às 11h. O corpo seguirá depois para Monção."

Evaristo Cardoso era uma figura muito conhecida e respeitada na sociedade portuguesa, com o seu restaurante a ser frequentado por grandes figuras nacionais e internacionais.