O outro Cristianismo: uma religião e os seus dogmas

Mas será possível continuar a dizer que Ronaldo é o melhor do mundo depois do que Messi e Mbappé fizeram no Qatar? Sim, é possível. Todas as religiões têm os seus dogmas, que não admitem discussão.

Julgo que foi um jornalista do El País quem o escreveu há alguns anos. Cristiano Ronaldo é muito mais do que um jogador de futebol: é o fundador de uma nova religião, o Cristianismo. Essa religião tem subjacente a sua própria visão do mundo, o Cristianocentrismo. Cerca de 500 anos depois de Copérnico ter descoberto que era a Terra que girava em torno do Sol, e não o contrário, os fanáticos do Cristianismo juram que Cristiano Ronaldo está no centro e que o universo gira à sua volta.

Só assim se explica que, embora Fernando Santos tenha levado 26 atletas para o Qatar, 90% das notícias dissessem respeito ao craque madeirense. E que, quando tocava o hino nacional, as câmaras só tivessem olhos para ele. Era um pouco irritante, porque parecia que os outros jogadores – alguns dos quais atuam nos maiores clubes do mundo – só estavam ali a fazer figura de corpo presente.

Os números mostram que essa obsessão só pode ter um fundo religioso.

No Qatar, Ronaldo participou nos cinco jogos que a seleção realizou, tendo estado em campo um total de cerca de 290 minutos. Nesses 290 minutos esteve envolvido em três golos: o primeiro foi o de penálti contra o Gana, que converteu. O segundo foi o da Coreia, quando a bola bateu nas costas do n.º 7 português, sobrando para o adversário fazer o empate.

O terceiro foi um excelente remate que acabou no fundo da baliza da Suíça, mas anulado por fora de jogo. Tudo espremido, em quase seis horas em campo, um golo para Portugal, na conversão de um penálti.

Apesar disso continuo a ouvir pessoas a dizerem que sem Ronaldo não temos seleção.

Bateu recordes? Todos. Mas se o conseguiu também foi graças aos colegas, que só jogavam para ele (claro: se Ronaldo está no centro do universo, por maioria de razão está no centro da equipa nacional), que o serviam, que o deixavam marcar todos os livres e penaltis, etc., etc.

Atenção: não quero com isto dizer que não é um grande jogador, dos maiores de todos os tempos, ou apoucar a sua carreira brilhante.

Mas será possível continuar a dizer que Ronaldo é o melhor do mundo depois do que Messi e Mbappé fizeram no Qatar? Sim, é possível. Todas as religiões têm os seus dogmas, que não admitem discussão. E, claro, o Cristianismo é uma religião monoteísta que tem alguns pontos em comum com a religião homónima nascida na Judeia há dois mil anos: “Adorarás ao Senhor, teu Deus, e somente a ele prestarás culto”.