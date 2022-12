Madeira. Seis voos desviados devido ao mau tempo

Seis voos com destino à Madeira, operados por várias companhias, foram, esta segunda-feira, desviados para outros aeroportos no âmbito do mau tempo na área do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, localizado no concelho de Santa Cruz, na zona leste da ilha.

Dois aviões provenientes de Londres, um de Lisboa, um de Berlim, na Alemanha, um de Madrid, em Espanha, e um das Canárias, ilhas espanholas, não puderam aterrar no Aeroporto da Madeira, como seria previsto, de acordo com a informação disponível no 'site' da ANA -- Aeroportos de Portugal.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a ilha da Madeira sob aviso amarelo para chuva até às 21h00 de hoje.