Professores. Sindicato convoca greve parcial na primeira semana de aulas

O Sindicato Independente dos Professores e Educadores (SIPE) vai convocar uma greve parcial do setor, que deverá decorrer durante a primeira semana de aulas.

O SIPE, em declarações à agência Lusa, explica que a paralisação, contra algumas propostas do Governo para a revisão do regime de recrutamento e mobilidade, deverá decorrer apenas ao primeiro tempo de aulas de cada docente.

"Nunca aceitaremos a contratação direta pelas escolas, a vinculação direta em quadros de agrupamento pelos agrupamentos, nem colocação na mobilidade interna através da análise do perfil de competências feito por um conselho de diretores", pode ler-se na nota.

A presidente do sindicato, Júlia Azevedo, adianta que a greve parcial "assenta numa base de cooperação" e que visa ter impacto no funcionamento das escolas.

Entre as questões que o sindicato quer abordar com o Ministério da Saúde, estão as vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira, a recuperação integral do tempo de serviço e o regime de mobilidade por doença.

"As políticas do Governo e do Ministério da Educação estão a esvaziar o setor da educação em Portugal. A falta de professores é consequência dessas mesmas políticas, que, cada vez mais afastam os docentes da carreira e comprometem a entrada de novos professores, simplesmente porque não é atrativa", afirma Júlia Azevedo.