Armanda Passos homenageada na fundação Champalimaud

O seu trabalho está representado em várias coleções privadas e públicas, entre as quais as do Museu Nacional de Arte Contemporânea/Museu do Chiado, em Lisboa, do Museu de Serralves, no Porto, e do Museu Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante.