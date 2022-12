Semana começa com novo aumento no preço dos combustíveis

Esta semana começou com um novo aumento do preço dos combusíveis: o gasóleo aumentou sete cêntimos, já a gasolina teve uma descida no valor de meio cêntimo. O litro de gasóleo desceu durante nove semanas consecutivas, um total de 40 cêntimos, mas o aumento desta segunda-feira acaba com as descidas.

No caso da gasolina, o valor desceu pouco, meio cêntimo, e está mais barata do que o gasóleo.

Com estes novos aumentos, quem encher um depósito de 60 litros de gasóleo, vai ter de pagar mais 4,2 euros na fatura. Se for de gasolina, vai pagar menos 30 cêntimos.

O preços dos combustíveis estava nos valores pré-guerra nas últimas semanas, mas a tendência vai ser invertida esta semana.