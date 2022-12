Kylian Mbappé já reagiu à derrota no Mundial

O avançado francês de 23 anos, Mbappé, quebrou o silêncio depois da derrota frente à Argentina na final do campeonato do mundo no Qatar. A estrela da seleção gaulesa escreveu nas redes socias “Voltaremos”.

Kylian foi curto e objetivo. Recorde-se que esta foi a sua segunda final consecutiva depois da final de 2018 em que a França derrotou a Croácia e levou a taça de campeões do mundo.

O jogador do Paris Saint Germain levou o prémio de melhor marcador do Mundial, com oito golos, destacando-se o hat-trick na final e tornou-se no jogador com mais golos em finais.