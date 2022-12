Presidente chinês defende biodiversidade em Conferência da ONU no Canadá

PUB

Conteúdo Institucional – Ibéria Universal

O Presidente da China, Xi Jinping, discursou esta quinta-feira (dia 15) em Montreal, Canadá, por videoconferência, na cerimónia de abertura da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (COP 15)

O líder chinês salientou que a Humanidade é uma comunidade de futuro compartilhado e que só através da solidariedade e da cooperação poderemos enfrentar eficazmente os desafios globais, afirmando:

“Quando a ecologia prospera, a civilização prospera. Devemos trabalhar em conjunto para promover a coexistência harmoniosa entre o Homem e da Natureza, construir uma comunidade de toda a vida na Terra, criando um mundo limpo e belo para todos”.

Xi Jinping defendeu que devemos conseguir consenso sobre a conservação da biodiversidade e promover o Quadro Global de Biodiversidade Pós-2020, estabelecendo metas e vias para protecção da biodiversidade global. E acrescentou:

“Devemos estimular o processo global de conservação da biodiversidade, transformar ambição em acção, e apoiar os países em desenvolvimento para que aumentem a sua capacidade de resposta aos desafios globais, tais como as alterações climáticas e a perda de biodiversidade.

Devemos promover o desenvolvimento verde através da conservação da biodiversidade, acelerar a transformação verde do desenvolvimento e estilos de vida, e lançar Iniciativas de Desenvolvimento Global (GDI) para trazer mais benefícios às pessoas em todos os países”.

O Presidente chinês referiu que temos de manter uma ordem global justa e razoável para a conservação da biodiversidade, defender o multilateralismo genuíno, apoiar o sistema internacional centrado nas Nações Unidas e a ordem mundial baseada no direito internacional, formando uma forte sinergia para proteger a Terra, nossa pátria comum.

Xi Jinping salientou que a China tem trabalhado activamente para a construção da civilização ecológica e a conservação da biodiversidade, assegurando que a diversidade, estabilidade e sustentabilidade dos seus ecossistemas têm sido continuamente melhoradas. E sublinhou:

“Desenvolvemos um caminho de conservação da biodiversidade com características chinesas. No futuro, a China continuará a reforçar a construção da civilização ecológica, a planear o desenvolvimento a partir da perspectiva de coexistência harmoniosa entre o ser humano e a Natureza, a implementar um grande número de projectos de conservação e restauro da biodiversidade em resposta ao Plano de Ação para a Década das Nações Unidas para a Restauração do Ecossistema”.

E concluiu:

“Vamos aprofundar o intercâmbio e a cooperação internacionais. Faremos o que estiver ao nosso alcance para fornecer apoio e assistência aos países em desenvolvimento, contando com a Aliança Internacional para o Desenvolvimento Verde através da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e do Fundo Kunming para a Biodiversidade para elevarmos a um novo patamar a governação global da biodiversidade”.