Papa diz que assinou carta de demissão há nove anos caso a sua saúde piore

O Papa Francisco deu uma entrevista ao diário espanhol ABC, onde revela que assinou uma carta de demissão há nove anos no caso de problemas de saúde afetarem o desempenho das suas funções como chefe da Igreja Católica, noticia a agência Lusa.

A carta do atual sumo pontífice que completou 86 anos no sábado, foi assinada e enviada para o secretário de Estado do Vaticano, Tarcísio Bertone, antes de se reformar em 2013.

“Assinei a demissão e disse-lhe: 'Em caso de impedimento médico ou outro, aqui está a minha demissão. Tem-la", revelou.

O Papa Francisco tem um cancro inoperável, por isso foi obrigado a usar cadeira de rodas nos últimos meses e nos último ano teve de cancelar ou reduzir as suas atividades e viagens.

"Penso que na minha idade e, com este constrangimento, tenho de me preservar um pouco para poder servir a Igreja. Ou, pelo contrário, refletir na possibilidade de me retirar", admitiu