Zidane e Benzema recusam convite para assistir à final do Mundial no Qatar

Karim Benzema, atual bola de ouro, recusou o convite para assistir à final do campeonato do mundo no Qatar este domingo, avança a ESPN. O avançado francês tinha sido convocado pela seleção francesa para o Mundial, mas teve de abandonar a competição por lesão e terá se desentendido com o selecionador Didier Deschamps.

Assim como Benzema, também Zinedine Zidane e Michel Platini recusaram os convites da comitiva francesa.

Já o presidente de França, Emanuel Macron estará presente no estádio Lusail na final disputada pela Argentina e França este domingo, acompanhado por quatro jogadores franceses que não foram convocados por lesão : Pogba, Kanté, Kimpembe e Nkunku.