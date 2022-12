Tiroteio nos EUA faz duas vítimas mortais

Um tiroteio numa zona de apartamentos em Atlanta, nos EUA, fez dois mortos e três feridos, resultado de uma “disputa online”, de acordo com as autoridades norte-americanas, avança a agência Lusa.

As vítimas são dois rapazes de 14 e 16 anos e os feridos também são dois rapazes, de 11 e 15 anos e uma rapariga de 15, que se encontram internados.

"Sabemos que houve algum tipo de disputa nas redes sociais que se transformou em tiroteio", declarou o subchefe Charles Hampton e acrescentou ainda, "Um grupo de indivíduos veio ao apartamento com as suas armas e depois o outro grupo também disparou as suas armas".

A polícia não deu pormenores do estado de saúde das vítimas, mas garantiu que todos foram alvejados.