A evolução dos "melhores filmes de sempre"

A revista Sight and Sound faz a escolha dos melhores filmes de sempre desde 1952, atualizando esta seleção a cada dez anos com uma nova, maior e mais diversificada fornada de especialistas. Em 1992, decidiram criar uma nova seleção optando por eleger também o filme favorito de cineastas de todo o mundo, que este ano elegeram 2001: Odisseia no Espaço como o melhor filme de sempre. Neste espaço pode perceber como evoluíram as escolhas.