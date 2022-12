Universidade de Coimbra vai passar a realizar exames digitais

A Universidade de Coimbra (UC) vai avançar com um projeto-piloto de modo a realizar exames digitais sem recurso a papel, na próxima época de avaliação. A instituição pretende adotar esta iniciativa em toda a academia no ano letivo 2023/2024.

Anílcar Falcão, reitor da UC, disse à agência Lusa que nesta época de exames, vão já ser feitos, "em fase piloto exames com recurso a um sistema informático".

De acordo com o responsável, a universidade desenvolveu um "software" próprio, que permite ao professor fazer o exame presencial "que quiser e configurar com imagens ou filmes", sendo possível correções automáticas e passagem por um 'software' que deteta fraude.

"Temos um conjunto de ferramentas que permite, daqui para a frente, deixarmos de fazer exames em papel e ter este procedimento, para toda a universidade, presencial, sem papel e com recurso a ferramentas digitais", explicou ainda.

O reitor adiantou que os exames não vão ser feitos nos computadores pessoais dos alunos, mas sim em "tablets" da própria UC, onde serão carregados os exames, com com o 'software' a permitir fazer a correção na plataforma e lançar as notas.

"Terá a mesma segurança que fazer um exame em papel", realçou Amílcar Falcão, adiantando que a instituição está preparada para adotar este tipo de exames em 2023/2024.