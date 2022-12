Mulher bonita leva pena a dobrar

São as mulheres as primeiras a apontar o dedo a outras mulheres. Muitas que se dizem feministas e defensoras dos direitos e igualdades aproveitam o aspecto físico para carregar sobre as mesmas.

Lá vamos nós caminhando alegremente pela selva da mediocridade. Nada de estranho numa sociedade que gosta de se nivelar por baixo, cheia de gente invejosa, sempre pronta a acrescentar em cima das dores do outro as suas próprias, como que expiando o seu peso para carregar frustrações nos outros. No espaço de pouco tempo duas mulheres, por sinal bonitas (o que nem deveria ser para aqui chamado) veem-se a braços com a justiça. A portuguesa Ana Lúcia Matos, envolvida num esquema de aparente fraude fiscal, e uma outra, grega, Eva Kaili, vice-presidente do Parlamento Europeu acusada de corrupção num escândalo já intitulado de Catargate. Casos iguais a tantos outros que vamos vendo todos os dias nos jornais, embora o caso de Eva envolto em circunstâncias especialmente gravosas por compreender as mais altas instâncias da União Europeia. Partindo da presunção de inocência até prova em contrário, diria que são dois casos em que a justiça deve fazer o seu papel de investigar e julgar indo até às ultimas consequências como em qualquer outro caso do género.

Até aqui tudo certo. O problema vem depois quando gente ressabiada e de mal com a vida traz à baila a beleza de ambas como factor duplamente penalizante para o caso em apreço. São as mulheres as primeiras a apontar o dedo a outras mulheres. Muitas que se dizem feministas e defensoras dos direitos e igualdades aproveitam o aspecto físico para carregar sobre as mesmas. Como se uma Margarida Martins desta vida, constituída arguida num caso “suscetível de integrar a prática de crimes cometidos no exercício de funções públicas,” fosse menos grave do que o destas duas só por não ter o mesmo palminho de cara. É abrir uma das redes sociais à escolha e ler o chorrilho de disparates e de alarvidades que são ditas por gente que mistura alhos com bugalhos, que dá os casos como provados através de julgamento próprio e sem direito de defesa mas que usa como razão primeira para dar o tema como adquirido o facto de “por serem bonitas acham que podem tudo”. Mulheres que para bom entendedor facilmente se percebe o regozijo em poder associar a beleza aos roubos como se o mais feio e o mais bonito estivesse intrinsecamente correlacionado com a prática de atos ilícitos.

Já vimos a Victoria’s Secret abandonar o seu Fashion Show com as famosas Angels por não as considerarem “mulheres reais”. Como se as que têm mais curvas ou que são menos atraentes fossem mais reais do que as outras. Outras marcas têm seguido o mesmo caminho. Ser bonito e bem sucedido hoje em dia aos olhos de muitos devia pagar um imposto suplementar, talvez para subsidiar os outros nos tratamentos de estética, e pelos vistos quando se trata de crimes também devem levar uma pena a dobrar “porque as malandras para além de serem corruptas ainda acham que podem tudo por serem bonitas”. Parece-me que estamos a chegar a um ponto de ridicularização completa e de manifesta falta de coerência, além de que é triste ver que se fosse um homem seria “another day in the office”, como é mulher torna o caso mais especial e como são bonitas levam com o pacote completo e com a sentença lida.

Nada que me surpreenda, infelizmente, mas não deixo de ficar enojado ao ver as hienas a espumarem-se em volta das “presas”. Parece que estavam à espera de uma oportunidade. As pessoas de uma forma geral já se alegram com o mal dos outros, que é uma coisa que eu nunca percebi, então se elas tiverem alguma característica que gostassem de ter também, Mãe do céu e “aí vai alho”. Só não lhes metem uma corda ao pescoço porque não podem. É o que temos.