Ucrânia. Putin pode estar a preparar "grande ofensiva" para Ano Novo

Segundo altos funcionários de Kiev, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, está a preparar uma nova grande ofensiva que terá lugar no Ano Novo.

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, afirmou, em entrevista ao Guardian, que apesar de a Ucrânia ter capacidade para se defender com sucesso contra os ataques de mísseis da Rússia contra infraestruturas importantes, incluindo a rede de energia, nomeadamente numa altura em que os Estados Unidos podem estar a preparar para enviar mísseis Patriot para o país invadido, surgiram provas de que o Kremlin está a preparar uma ampla nova ofensiva.

Os comentários do ministro da Defesa surgem numa altura em que foram feitos comentários semelhantes por parte do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, do chefe das forças armadas, general Valeriy Zaluzhnyi, e do chefe das forças terrestres, o coronel general Oleksandr Syrskyi.

Estas declarações, feitas ao Economist, esta semana, fazem parte de “um esforço amplo e coordenado para alertar contra a complacência entre os aliados ocidentais e destacar a contínua ameaça que a Rússia representa para a Ucrânia”, escreve o jornal inglês.

O presidente ucraniano disse, num discurso online para o Conselho Europeu, que os próximos seis meses do conflito com a Rússia serão “decisivos” na guerra.

“Estas agressões são contra a Ucrânia e contra cada um de vocês, porque o alvo final da Rússia está muito além da nossa fronteira e da soberania ucraniana. Os próximos seis meses exigirão de nós esforços ainda maiores do que os realizados no período anterior”, disse Zelensky, citado pelo Guardian.

Sanções contra oligarcas Os Estados Unidos anunciaram novas sanções, inclusive a um ex-vice-primeiro-ministro russo, Vladimir Potanin, de 61 anos, um dos homens mais ricos da Rússia.

Segundo o governo norte-americano, Potanin é sancionado devido aos seus laços com Vladimir Putin e à ligação com a invasão russa na Ucrânia, mas também pelo seu envolvimento com a Interros, um conglomerado que atua em vários setores, incluindo manufatura, construção e finanças.

Potanin, considerado o segundo homem mais rico da Rússia em 2021, assim como a sua esposa, Ekaterina, e os dois filhos adultos, Ivan e Anastasia, já tinham recebido sanções, entre as quais o bloqueio do seu super-iate, “Nirvana”.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, revelou que “os Estados Unidos vão continuar a impor sanções à Rússia pela sua guerra de agressões contra a Ucrânia”.

“Os ataques da Rússia devastaram a infraestrutura crítica da Ucrânia e causaram mortes e destruição extraordinárias. Hoje, anunciamos medidas de sanções adicionais à Federação Russa e seus facilitadores”, acrescentou. “As nossas ações hoje são uma mensagem clara de que os Estados Unidos não hesitarão em continuar a usar as ferramentas à sua disposição para promover o fim e a responsabilidade pela guerra inescrupulosa do presidente Putin”, concluiu.