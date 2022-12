Em Portugal, os mortos foram santos e os vivos valem pelo passado

A cultura portuguesa tem singularidades difíceis de explicar, mas haverá quem o consiga fazer, que não eu. Para o caso em apreço, foco-me nos mortos, e no passado de figuras vivas. É normal, na comunicação social – nas redes sociais então é um choradinho de elogios – que quando alguém morre atinge o estatuto de figura intocável, tendo sido praticamente um santo na terra. Isto dito mesmo por pessoas que nunca conheceram o morto, além de uma ou duas conversas, o suficiente para o considerarem um cidadão exemplar. Nos últimos tempos, ao ler alguns obituários fiquei verdadeiramente banzado, já que tinha conhecido, minimamente, as figuras em questão. Diziam então os escritos e as falas que os cidadãos em causa tinham sido exemplares na sua vida profissional e pessoal. Houve um que tive que me beliscar para perceber que se estava a falar da mesma personagem que conheci. Alguém que no campo profissional tinha tido muito sucesso, mas que na vida profissional tinha sido um verdadeiro escroque. Um escroque ao ponto de bater na mulher e de, na hora do divórcio, conseguir transferir a sua fortuna para terceiros para os filhos não terem direito a uma pensão digna.

Também li e ouvi falarem de personagens que nada de registo deixaram, mas que foram uns génios na sua arte, penso que da aparência. Isto em relação aos mortos. Quanto aos vivos, é impressionante como se olha mais para o passado do que para o presente em relação a um número considerável de figuras. Já não vou falar do caso de Ronaldo, atendendo a que se transformou numa espécie de santinho que não pode ser criticado pelo que faz – e não está em causa o muito que fez –, mas sim de outros nomes que andam na crista da onda. O caso mais recente diz respeito à substituição de Fernando Santos à frente da seleção portuguesa, falando-se no caso de José Mourinho, um treinador que ganhou tudo, no passado, mas que não tem ganho nada no presente. O mais insólito é que a seleção viveu um problema de egos, com Cristiano Ronaldo a querer o estatuto de quando era o melhor do mundo, para se querer enfiar noutro problema idêntico, com um treinador a pensar que ainda é o Special One, quando já está lá bem atrás, e o seu ego é ainda maior do que qualquer equipa de futebol. Não estará na altura de contratar alguém que queira ser mais um para o sucesso, em vez de convidar um egocêntrico?