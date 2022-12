Prédio devoluto desaba em Lisboa

A derrocada da cobertura de um prédio devoluto de três andares em Lisboa, levou ao corte da Rua Maria Pia, avança a agência Lusa, mas não revela se há vítimas a registar.

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, Tiago Lopes, aponta para um cenário sem vítimas, mas ainda não está confirmado.

"Foi um desabamento da cobertura. Não temos qualquer informação de que haja vítimas. No entanto, estamos com os nossos cães e com os nossos 'drones' a tentar verificar se há vítimas ou não", disse.

É importante frisar que a cobertura caiu para dentro do prédio e não para o exterior.

"Nós consideramos sempre o pior caso para podermos usar os cães para ter a certeza de que não há vítimas", garantiu.

No local estão 27 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, acompanhados de seis viaturas e ainda elementos da Proteção Civil Municipal, PSP e da Polícia Municipal.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa diz que a chuva intensa deverá ser a causa do desabamento.