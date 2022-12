INEM foi alvo de ataque informático

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi alvo de um ataque informático esta quinta-feira, ainda não havendo evidências de que os dados tenham sido comprometidos.

O INEM garante que foram "prontamente ativados os protocolos de segurança previstos para esta situação e implementadas as medidas de resposta necessárias".

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e Polícia Judiciária foram notificados de “imediato”, pode ler-se no comunicado, onde a emergência médica garante que vai continuar a supervisionar as suas redes informáticas em permanente contacto com as entidades competentes.