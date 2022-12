Manuel Pinho e Ricardo Salgado acusados de corrupção

Notícia em atualização

Ricardo Salgado somou mais uma acusação, desta vez no caso EDP.

O antigo banqueiro foi acusado, juntamente com Manuel Pinho e a sua mulher, dos crimes de corrupção, branqueamento e capitais e fraude fiscal.

Os factos que estão na base desta acusação são apenas uma parte do que está em causa no chamado caso EDP, tendo o Ministério Público (MP) optado por fazer uma separação processual.

Se por um lado Manuel Pinho é acusado de quatro crimes - corrupção passiva para ato ilicito, corrupção passiva, branqueamento do capitais e fraude fiscal -, Alexandra Pinho é acusada de dois - branqueamento de capitais e fraude fiscal - e Ricardo Salgado de três - branqueamento, corrupção ativa e corrupção ativa para ato ilicito.

O MP pede que se mantenham as medidas de coação: no caso de Manuel Pinho, que continue em prisão domiciliária e que sejam arrestados os seus bens móveis e imóveis, assim como os da sua companheira. O património do arguido Ricardo Salgado já se encontra arrestado, no âmbito do inquérito BES.